Novisource verbetert winstgevendheid

AMSTERDAM (AFN) - Novisource heeft vorig jaar zijn winstgevendheid verbeterd. Het consultantsbureau dat zich op verandermanagement richt, behaalde door het afstoten van de contracting-tak wel een lagere omzet en winst dan een jaar eerder. Ook een afschrijving drukte de winst van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf.

Novisource, dat zich vooral richt op klanten uit de financiële sector, zag vorig jaar een aanhoudende vraag naar specialisten op het gebied van verandering. Dat leidde tot meer klanten, maar het bedrijf had wel last van de lastige arbeidsmarkt. Door de coronacrisis verwacht het bedrijf nu een stagnatie of daling van de omzet ondanks een goed eerste kwartaal van dit jaar. De onderliggende vraag naar zijn diensten is volgens het bedrijf niet verdwenen en Novisource kan naar eigen zeggen "best een stootje opvangen".

Het terugkerend bedrijfsresultaat (ebitda) ging met een kwart omhoog tot 1 miljoen euro. De omzet daalde, door het afstoten van de contracting-activiteiten, met een vijfde tot 13,8 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 300.000 euro. Een afschrijving op de goodwill en door het stoppen van het gebruik van de merknaam Opdion van 400.000 euro drukte de winst aanzienlijk. Zonder die afschrijving was de winst hoger uitgevallen dan de 600.000 euro uit 2018.