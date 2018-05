Investeerder steekt geld in expansie E-Fiber

Gepubliceerd op | Views: 0

HUIS TER HEIDE (AFN) - Investeerder Arcus Infrastructure Partners neemt een meerderheidsbelang in glasvezelbedrijf E-Fiber. Die deal brengt E-Fiber volgens de partijen in een uitstekende positie om aanzienlijk meer Nederlandse huishoudens direct aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.

E-Fiber is een branchegenoot van Reggefiber, dat in handen is van KPN. E-Fiber is op dit moment eigenaar van actieve glasvezelnetwerken waarop meer dan 100.000 huishoudens zijn aangesloten. De onderneming heeft plannen voor verdere uitbreiding in de komende jaren.

Onderdeel van de deal is dat Arcus een aanzienlijke nieuwe kapitaalinjectie in het bedrijf zal doen voor de financiering van kortetermijnprojecten, inclusief lopende initiatieven binnen verschillende gemeenten. Er is geen overnamesom naar buiten gebracht.