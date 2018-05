Moody's bezorgd over miljardendeal Vodafone

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Moody's

MADRID (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's overweegt de kredietwaardigheid van het Britse telecomconcern Vodafone te verlagen. Het ratingbureau is niet enthousiast over de miljardendeal die Vodafone onlangs heeft gesloten met het Amerikaanse Liberty Global.

Vodafone telt omgerekend 19 miljard euro neer om een groot deel van de Europese kabelactiviteiten van de Amerikanen over te nemen. Moody's vreest vooral voor de financiële impact van die deal. Dat nadeel weegt volgens de rekenmeesters niet op tegen de strategische voordelen van de overname. Vodafone krijgt van Moody's momenteel nog de rating Baa1.

Europese en Duitse toezichthouders moeten zich nog buigen over de deal. Eerder werd in het Verenigd Koninkrijk al eens een fusiepoging van Three en O2 op last van autoriteiten geblokkeerd.