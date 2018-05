Symantec stevig onderuit op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 822

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden vrijdag tijdens de middaghandel in New York dicht bij huis. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer kwartaalcijfers van techbedrijven Dropbox en Nvidia. Verder ging Symantec flink onderuit.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent hoger op 24.773 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde een fractie tot 2723 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent op 7387 punten.

Dropbox ging dik 2 procent omlaag. De cloudopslagdienst heeft in zijn eerste kwartaalrapportage sinds zijn beursdebuut volgens kenners sterke cijfers laten zien. Maar ze waren toch ook weer niet zo fantastisch als beleggers graag hadden gezien.

Cryptomunten

Chipmaker Nvidia leverde ruim 1 procent in, ondanks een omzet die hoger uitviel dan verwacht. De aantekening dat die omzetstijging voor een groot deel te danken is aan servers voor cryptomunten, zette het aandeel in de min. In het kielzog van Nvidia ging ook de koers van branchegenoot AMD (min 2 procent) omlaag.

Symantec trok de aandacht van beleggers, met een koersval van 32 procent. Het bedrijf achter antivirussoftware Norton meldde een intern onderzoek te zijn begonnen. Waar het precies om gaat is niet duidelijk, maar de uitkomst kan in ieder geval invloed hebben op de definitieve jaarcijfers van Symantec.

Gamestop

Een andere opmerkelijke verliezer was Gamestop, met een min van 3,5 procent. Bij de de grote verkoper van computerspellen stapte de topman op wegens persoonlijke redenen.

Verder zakte verfproducent PPG dik 4 procent, na het ontdekken van een fout in zijn eerstekwartaalcijfers. De concurrent van AkzoNobel heeft een van zijn accountants ontslagen wegens de vergissing, waardoor miljoenen dollars verkeerd in de boeken staan.

De euro was 1,1949 dollar waard, tegen 1,1942 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 71,10 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 77,46 dollar per vat.