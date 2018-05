Nieuwe vicevoorzitter bij Unilever

Gepubliceerd op | Views: 215

ROTTERDAM (AFN) - Bij Unilever is commissaris Youngme Moon benoemd tot vicevoorzitter. Die post werd eerst bekleed door Ann Fudge, maar zij was bij de aandeelhoudersvergadering eerder deze maand niet meer herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Moon is al sinds 2016 commissaris bij het was- en levensmiddelenconcern.