'Aandacht voor tech en farma op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.324

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan vrijdag naar verwachting voor een opening licht in de plus. Beleggers verwerken op de laatste handelsdag van de week een speech van president Donald Trump over medicijnprijzen. Daarnaast opende wederom een aantal bedrijven de boeken. Op macro-economisch vlak zijn cijfers over het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan van belang.

Trump ontvouwt vrijdag zijn plannen om hoge kosten voor medicijnen in te dammen. Hoewel de president geregeld fel tegen farmaceuten ageert, verwachten betrokkenen dat zijn aankondigingen weinig invloed zullen hebben op de industrie.

Aan het bedrijvenfront staan technologiebedrijven in de schijnwerpers. Dropbox presenteerde donderdag nabeurs zijn eerste kwartaalcijfers sinds het bedrijf debuteerde op de beurs. De dienstverlener voor cloudopslag krikte zijn omzet flink op en verwelkomde meer betalende klanten. Het verlies liep eveneens op, voornamelijk als gevolg van zijn beursgang. Chipmaker Nvidia presenteerde voor het afgelopen kwartaal een omzet die hoger uitviel dan verwacht. De nuancering dat die omzetstijging voor een groot deel te danken is aan servers voor cryptomunten, zette het aandeel voorbeurs in de min.

Symantec

Ook Symantec zal op de beursvloeren kritisch worden gevolgd. Het bedrijf achter antivirussoftware Norton meldde donderdag een intern onderzoek te zijn begonnen, nadat een voormalig medewerker aan de bel had getrokken. Hoewel de precieze aard van het onderzoek niet bekend is gemaakt, kan de uitkomst invloed hebben op de definitieve jaarcijfers van Symantec.

Verfproducent PPG heeft ook een fout ontdekt, namelijk in zijn eerstekwartaalcijfers. De concurrent van AkzoNobel heeft een van zijn accountants ontslagen wegens de vergissing, waardoor miljoenen dollars verkeerd in de boeken staan.

Opmars van de olieprijs

De opmars van de olieprijs lijkt pas op de plaats te maken. De prijzen voor olie stonden vrijdag licht lager, nadat ze eerder deze week waren gestegen tot het hoogste niveau in ruim drie jaar. Trumps aankondiging uit het nucleaire akkoord met Iran te stappen was van grote invloed op die hoge stand.

Donderdag sloten de belangrijkste beursindicatoren op Wall Street in de plus. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 24.739,53 punten. De breder samengestelde S&P 500 dikte 0,9 procent aan tot 2723,07 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg eveneens 0,9 procent, tot 7404,98 punten.