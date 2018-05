Philips sluit pact over intensieve zorg

Gepubliceerd op | Views: 52

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologieconcern Philips gaat samen met Emory Healthcare en het Royal Perth Hospital in Australië samenwerken op het gebied van monitoring van intensieve zorg op afstand. Dat maakten de partijen bekend zonder het afgeven van financiële details.

Het nieuwe programma is er op gericht om het resultaat van behandelingen te verbeteren. Verder moet het project een intensieve zorg wereldwijd vooruit helpen.

Via het virtuele zorgmodel van Philips kunnen patiënten op afstand worden gevolgd. Het gaat om psychische nachtzorg die overdag vanuit Perth beschikbaar is voor patiënten in de VS, waar het dan nacht is. Het voordeel van het project is dat de last van traditionele nachtdiensten wordt verminderd. Doen er zich problemen met patiënten voor dan kan vanuit Australië contact worden opgenomen met de dienstdoende artsen.

Proeven met een dergelijke manier van werken zijn eerder succesvol gebleken.