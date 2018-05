'Volvo nog dit jaar naar de beurs'

Gepubliceerd op | Views: 481

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - De Zweedse automaker Volvo zal naar verwachting dit jaar een notering krijgen aan de beurs. De Chinese eigenaar Geely Holding heeft volgens bronnen een drietal Amerikaanse banken in de arm genomen die het bedrijf over een beursgang adviseren.

De aandelenverkoop zou het bedrijf moeten waarderen tussen de 16 miljard en 30 miljard dollar. Volvo en Geely zouden gesprekken hebben gevoerd over een dubbele notering in Hongkong en in Zweden. De leiding van Volvo had eerder al laten doorschemeren dat een beursnotering voor de automaker een optie is.

Aandelen Volvo zouden mogelijk al dit najaar verhandeld kunnen worden, maar er zou nog geen definitieve beslissing zijn genomen over het voornemen. In het kielzog van het nieuws over Volvo zaten aandelen van Geely vrijdag in Hongkong duidelijk in de lift.

Geely kocht de Zweedse automaker in 2010. De Chinezen staken fors geld in het ontwerp van de auto's die moesten wedijveren met luxe-modellen van met name Duitse makelij.