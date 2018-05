Minnen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 828 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag een wisselend beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal in trek na goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook het handelsbericht van kunstmestproducent OCI viel in de goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 560,94 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde DSM ex-dividend. De MidKap won 0,4 procent tot 795,23 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,4 procent. Londen zakte een fractie.

ArcelorMittal behoorde tot de kopgroep in de AEX met een plus van ruim 2 procent. 's Werelds grootste staalproducent boekte in het eerste kwartaal de hoogste winst in zes jaar, dankzij betere resultaten in Brazilië en Europa. Zorgtechnologiebedrijf Philips was de grootste daler met een verlies van 1,6 procent.

Air France-KLM

In de MidKap ging OCI 2,9 procent vooruit. De kunstmestproducent zag de omzet in het eerste kwartaal flink toenemen en wist een nettoverlies om te buigen in winst. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties klom 1,8 procent na en handelsbericht.

Air France-KLM (plus 3,2 procent) kwam met vervoerscijfers. Door de recente stakingen bij Air France vervoerde de Franse luchtvaartmaatschappij in april bijna 9 procent minder passagiers. KLM zag het aantal passagiers met ruim 5 procent toenemen.

Takeaway

Maaltijdbezorger Takeaway stond onderaan bij de middelgrote bedrijven met een min van 2,5 procent. Durfinvesteerder Prime Ventures liet weten 2,4 miljoen aandelen Takeaway te verkopen aan institutionele investeerders. Baggeraar Boskalis en chemiebedrijf IMCD noteerden ex-dividend.

In Zürich klom Sika 9 procent. De Franse leverancier van bouwmaterialen Saint-Gobain (plus 2,8 procent) verwerft na een jarenlang conflict toch een belang in de Zwitserse leverancier van chemische producten voor de industrie en bouwsector.

Euro

De Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena steeg ruim 10 procent in Milaan nadat het onverwachts winst boekte. De oudste bank ter wereld hoefde afgelopen kwartaal minder geld opzij zetten voor slechte leningen en profiteerde van kostenbesparingen.

De euro was 1,1927 dollar waard, tegen 1,1895 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 71,38 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 77,37 dollar per vat.