Gepubliceerd op | Views: 284 | Onderwerpen: Italië, Zweden

AMSTERDAM (AFN) - Eurocommercial Properties liet in het derde kwartaal van het boekjaar goede groeicijfers zien. Die worden gesteund door ontwikkelingen in Italië en Zweden, aldus analisten van ING in een reactie.

Volgens de marktvorsers toont de onderliggende huurgroei daarbij de kwaliteit van de portefeuille van Eurocommercial. ING hanteert een buy-advies op het aandeel, dat vrijdag omstreeks 09.30 uur 0,6 procent hoger staat op 35,64 euro.