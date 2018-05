Trump steunt oliebedrijven in rechtszaak

Bravo, de frauduleuze dwazen (Global Warming religieuzen) worden eindelijk officieel voor dwaze frauduleuze eikels uitgemaakt.



Onze planeet is in Gloal Cooling modus door dode inactieve zon en cosmische straling die wolken formatie geeft uit ons Melkweg Sterren Stelsel en verder ook vanwege de Milankovitch Cycles.



Trump heeft duidelijk meer gezond boeren verstand als alle europese politici, frauduleuze dwazen die de belasting betalers slechts kaalplukken voor nog meer geld verspilling aan b.v. idiote volslagen nutteloze windmolens.



Bravo Donald Keep It Up.