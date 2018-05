Trump steunt oliebedrijven in rechtszaak

Gepubliceerd op | Views: 688 | Onderwerpen: Donald Trump

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - De grote olie- en gasbedrijven Shell, Chevron, ExxonMobil, BP en ConocoPhillips krijgen steun van de Amerikaanse president Donald Trump in een rechtszaak over klimaatverandering. In die zaak eisen de steden San Francisco en Oakland compensatie voor de kosten voor de bestrijding van klimaatverandering. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een federale rechtbank in San Francisco nu gevraagd de zaak te verwerpen.

Volgens een melding bij de rechtbank wordt door het ministerie gewezen op het belang van de ontwikkeling van fossiele brandstoffen voor de economie en de nationale veiligheid. Justitie stelt dat als de steden in het gelijk worden gesteld dan ,,ieder persoon op aarde'' een vergelijkbare claim kan indienen, waardoor de regering ,,complexe wetenschappelijke en beleidsbeoordelingen'' zou moeten maken.

Ook wordt volgens Justitie de overheid dan gedwarsboomd bij het maken van eigen beleid bij het aanpakken van klimaatverandering in binnen- en buitenland. Daarbij wordt gewezen op de emissiewetgeving in eigen land onder de Clean Air Act en in het buitenland op het klimaatakkoord van Parijs, waaruit de Verenigde Staten zich momenteel terugtrekken.