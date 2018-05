'Uitvoeringsrisico bij ING'

Dat denk ik ook.

Ze werken niet bij ING maar voorspellen dat het langer duurt met de kosten reductie.



Het is hetzelfde als wij iets zouden zeggen over de interne organizatie bij KBC en dat personeelbestand met 40% lager kan.





Analisten werken is op basis van gevoel en niet op basis van feiten of kundigheid.



Je beoordeelt de cijfers van afgelopen periode en je denkt dat je daarmee dingen in de toekomst kunt bepalen.



Ze zouden achterwege moeten laten wat koersdoel is maar focusen alleen op liquiditeit, schuld en winst en niet bemoeien op projectie, sanering, omzet etc..



De rest is aan management overlaten van ing.