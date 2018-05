ArcelorMittal koploper in AEX

Gepubliceerd op | Views: 979 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs bleef vrijdag dicht bij huis. Ook de andere Europese beursgraadmeters lieten weinig beweging zien. Op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal in trek na goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook het handelsbericht van kunstmestproducent OCI viel in de goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 562,37 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde DSM ex-dividend. De MidKap won 0,5 procent tot 796,36 punten. De beurs in Parijs daalde 0,2 procent. Frankfurt en Londen zakten 0,1 procent.

ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een plus van 3,6 procent. 's Werelds grootste staalproducent boekte in het eerste kwartaal de hoogste winst in zes jaar, dankzij de gunstige omstandigheden op de staalmarkt. Volgens analisten van Morgan Stanley viel het bedrijfsresultaat hoger uit dan verwacht, dankzij betere winsten in Brazilië en Europa.

ING was de grootste daler met een verlies van 1,4 procent na een adviesverlaging door KBC Securities. In de MidKap behoorde OCI tot de kopgroep met een plus van 2,8 procent. De kunstmestproducent zag de omzet in het eerste kwartaal flink toenemen en wist een nettoverlies om te buigen in winst.

Air France-KLM (plus 1,1 procent) kwam met vervoerscijfers. Door de recente stakingen bij Air France vervoerde de Franse luchtvaartmaatschappij in april bijna 9 procent minder passagiers. KLM zag het aantal passagiers met ruim 5 procent toenemen.

Maaltijdbezorger Takeaway stond onderaan bij de middelgrote bedrijven met een min van 2,3 procent. Durfinvesteerder Prime Ventures liet weten 2,4 miljoen aandelen Takeaway te verkopen aan institutionele investeerders. Baggeraar Boskalis en chemiebedrijf IMCD noteerden ex-dividend. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties klom 0,5 procent na en handelsbericht.

In Zürich klom Sika 10 procent. De Franse leverancier van bouwmaterialen Saint-Gobain (plus 2,7 procent) verwerft na een jarenlang conflict toch een belang in de Zwitserse leverancier van chemische producten voor de industrie en bouwsector.

De euro was 1,1906 dollar waard, tegen 1,1895 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen licht terug na de recente sterke opmars. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 71,17 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 77,11 dollar per vat.