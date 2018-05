'Brazilië en Europa stuwen resultaat Arcelor'

Gepubliceerd op | Views: 589 | Onderwerpen: Brazilië, Europa, staal

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het bedrijfsresultaat van ArcelorMittal over het eerste kwartaal viel hoger uit dan verwacht, met name dankzij betere winsten in Brazilië en Europa. Dat schrijft Morgan Stanley in een reactie op de resultaten van het staalconcern.

De ebitda bedroeg 2,5 miljard dollar. Dat is 7 tot 8 procent hoger dan de consensus en de verwachting van Morgan Stanley. De nettoschuld van 11,1 miljard dollar viel wat lager uit dan Morgan Stanley had voorspeld. Het advies op het aandeel is bij de marktvorsers overweight.

ING verklaarde eveneens dat de winst hoger uitviel dan gedacht, met een herstel in Brazilië. De verwachtingen kunnen licht opwaarts worden bijgesteld. De schuld komt overeen met de verwachtingen. Bij ING staat het beleggingsadvies op buy, met een koersdoel van 28 euro.

Het aandeel ArcelorMittal noteerde vrijdagochtend omstreeks 09.35 uur 3,7 procent hoger op 30,65 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de AEX-index.