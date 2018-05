Resultaat Eurocommercial omhoog

Gepubliceerd op | Views: 13

AMSTERDAM (AFN) - Eurocommercial Properties heeft in de eerste negen maanden van zijn gebroken boekjaar zijn direct beleggingsresultaat zien stijgen. Dat kwam onder meer door hogere huurinkomsten en lagere rentes, zo bleek vrijdag uit een tussentijds handelsbericht van de verhuurder van winkelpanden.

Eurocommercial zette een resultaat in de boeken van 88,5 miljoen euro. Het indirecte beleggingsresultaat kwam uit op 17,4 miljoen euro negatief. In dat cijfer zijn ook de herwaarderingen van vastgoed meegenomen. Het totale beleggingsresultaat, bestaande uit het saldo van het directe en indirecte resultaat, kwam daarmee uit op iets meer dan 71 miljoen euro. Dat was vorig jaar nog ruim 146 miljoen euro.

De onderneming is momenteel actief in België, waar het recent het winkelcentrum Woluwe in de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe overnam, Frankrijk, Italië en Zweden.