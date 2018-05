'Positief begin beurshandel Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 806

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag naar verwachting met een kleine winst. Ook elders in Europa lijken de beurzen licht hoger openen. Beleggers verwerken de hogere slotstanden op Wall Street. Op het Damrak openden ArcelorMittal en kunstmestproducent OCI de boeken.

ArcelorMittal, 's werelds grootste staalproducent, boekte in het eerste kwartaal de hoogste winst in zes jaar, dankzij de gunstige omstandigheden op de staalmarkt. ArcelorMittal profiteerde met name van de hogere verkoopprijzen van staal. Ook blijven de vooruitzichten volgens het concern positief.

Kunstmestproducent OCI boekte afgelopen kwartaal een nettowinst van 25 miljoen dollar op een omzet van 744,8 miljoen dollar. Het bedrijf handhaafde zijn verwachtingen.

Takeaway

Air France-KLM kwam met vervoerscijfers. Door de recente stakingen bij Air France vervoerde de Franse luchtvaartmaatschappij in april bijna 9 procent minder passagiers. KLM zag het aantal passagiers met ruim 5 procent toenemen. Ook bij Transavia was sprake van groei. In totaal vervoerde de luchtvaartcombinatie 2,5 procent minder passagiers.

Durfinvesteerder Prime Ventures liet weten 2,4 miljoen aandelen Takeaway voor een prijs van 46,25 euro per aandeel te verkopen aan institutionele investeerders. Na afronding van de verkoop is het belang van Prime Ventures in Takeaway verkleind van 11,2 tot 5,7 procent.

Euro

Speciaalchemiebedrijf DSM noteert ex-dividend. Ook de aandelen van Boskalis, IMCD, Sif, ICT en Stern geven geen recht meer op het dividend over de voorafgaande periode.

De Europese beurzen sloten donderdag overwegend hoger. De AEX-index won 0,1 procent tot 562,18 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 792,26 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,8 procent. Ook in New York werden winsten geboekt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 24.739,53 punten. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq stegen 0,9 procent.

De euro was 1,1906 dollar waard, tegen 1,1895 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen licht terug na de recente sterke opmars. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 71,33 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 77,34 dollar per vat.