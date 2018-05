De Nederlandse tak, KLM heeft laten prima vervoercijfers zien. Het groeit nog steeds door. Zeer winstgevend bedrijf. Van mij mag het gesplitst worden in Frans en Nederlands gedeelte. Het Nederlands gedeelte doet het goed en de aandeelhouders zouden dan wel vrijwel zeker een mooi dividend ontvangen. Nu worden de aandeelhouders niet beloond en zitten met zeer wisselende resultaten, doordat de franse tak verliesgevend is. KLM houdt Air France op dit moment op de been.