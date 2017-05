Verliezen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 233

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie op verlies. Beleggers waren vooral niet te spreken over de resultaten van Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat. Wall Street verwerkte tevens de resultaten van enkele grote winkelbedrijven.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent lager op 20.893 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 2391 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde eveneens 0,4 procent kwijt, op 6107 punten.

Snap leverde ruim een vijfde aan beurswaarde in. Het socialemediabedrijf begint moeite te krijgen met het aantrekken van nieuwe gebruikers. Snap kreeg er in het eerste kwartaal weliswaar 8 miljoen dagelijkse gebruikers bij, maar dat was veel minder dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend.

Macy's

In de Dow waren techbedrijven ook niet erg intrek. Microsoft en Intel waren in die lijst de grootste verliezers, met minnen tot 1,5 procent.

Warenhuisketen Macy's stond 15 procent in het rood. De verkopen zijn in het eerste kwartaal sterker gedaald dan in de markt werd verwacht. Het bedrijf boekte bovendien minder winst dan analisten hadden voorspeld, maar hield wel vast aan zijn eigen voorspellingen voor 2017.

Wells Fargo

Branchegenoot Kohl's voldeed evenmin aan de verwachtingen met zijn omzet in het afgelopen kwartaal en zakte 6,5 procent. Whole Foods Market, die ook een kijkje in de boeken gaf, won daarentegen 2,4 procent.

Verder was er aandacht voor Wells Fargo. De bank gaat komende jaren voor nog eens 2 miljard dollar in de kosten snijden. Het aandeel ging 1,4 procent omlaag.

Olie

Er was ook overnamenieuws. Telecombedrijf Verizon lijft de aanbieder van draadloze netwerken Straight Path Communications voor ruim 3 miljard dollar in. Daarmee troeft het bedrijf concurrent AT&T af, die eerder een deal sloot om Straight Path voor 1,6 miljard dollar te kopen. De koers van Straigth Path ging ruim 20 procent onderuit. Verzion en AT&T noteerden respectievelijk 0,7 en 0,3 procent lager.

De olieprijs toonde herstel, na de stevige opmars van woensdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 47,98 dollar. De prijs van Brent steeg 1,3 procent naar 50,89 dollar per vat. De euro was 1,0873 dollar waard, tegen 1,0867 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.