UniCredit boekt meer winst

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse bank UniCredit heeft zowel de winst als de opbrengsten afgelopen kwartaal zien groeien. Dat bleek donderdag uit een tussentijds handelsbericht van de grootste Italiaanse bank.

UniCredit zette een winst in de boeken van 907 miljoen euro. Dat is meer dan de 586 miljoen euro waar marktkenners in doorsnee rekening mee hielden en een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De baten bedroegen ruim 4,8 miljard euro, ruim 3 procent meer dan vorig jaar.

Het financiële concern kwam vorig jaar als een van de zwakste banken uit een stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB). Door forse afschrijvingen moest de bank voor miljarden bloeden. UniCredit kwam enigszins op de rails na het schrappen van duizenden banen en door miljarden op te halen bij beleggers.