Minder omzet en winst voor bouwer BAM

Gepubliceerd op | Views: 598

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM heeft ook in het eerste kwartaal de omzet zien dalen. Dat komt mede door de waardedaling van het Britse pond en door lagere opbrengsten bij de Duitse tak, die een jaar eerder juist een sterke bijdrage leverde. Dat maakte de onderneming donderdag bekend.

De omzet kwam in de eerste drie maanden van 2017 uit op 1,38 miljard euro, 10 procent minder dan een jaar eerder. De winst voor belastingen, gecorrigeerd voor onder meer herstructureringslasten en afschrijvingen, daalde met circa 40 procent tot 4,9 miljoen euro.

Topman Rob van Wingerden is ondanks de zwakkere prestaties in het eerste kwartaal positief gestemd. Voor heel 2017 rekent BAM op een ,,enigszins'' lagere omzet dan vorig jaar, maar de geschoonde winst van belastingen valt naar verwachting wel hoger uit. Ook voorziet BAM aanzienlijk lage herstructureringslasten dan in 2016.