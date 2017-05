ForFarmers weet Britse krimp te compenseren

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LOCHEM (AFN) - ForFarmers heeft vorig kwartaal meer veevoer verkocht in Nederland, Duitsland en België. Daarmee werd de achteruitgang in het Verenigd Koninkrijk gecompenseerd en werden betere resultaten geboekt dan een jaar eerder, meldde de beursgenoteerde veevoerproducent donderdag.

Forfarmers heeft op de Britse markt last van de onzekerheid over de gevolgen van de brexit. Ondernemers in de agrarische sector zijn daardoor heel terughoudend met de uitbreiding van hun veestapel en andere investeringen. Verder drukt de forse daling van het Britse pond stevig op het resultaat van ForFarmers.

Dankzij de groei in Nederland, Duitsland en België wist ForFarmers, dat geen concrete cijfers over het eerste kwartaal vermeldt, de brutowinst wel marginaal te verbeteren. Het bedrijfsresultaat (ebitda) vertoonde daarbij een ,,duidelijke groei'', aldus het bedrijf.