Toeleverancier Boeing stuurt veel personeel tijdelijk weg

Nu moet er ook nog belastend rapport komen tegen boeing,voor het onterecht ontvangen van veel overheidssteun in het verleden,als vriendje trump nu zijn luchtvaart lievelingetje,niet met vele miljarden te hulp schiet,duik boeig voorgoed ten onder in een duister moeras van fouten en gebreken,het lijkt wel of boeig vliegtuigcorona heeft,hoe kan nou zo'n stom software foutje de boel zo lang verlammen,dat pleit bepaalt niet voor de kwaliteit van deze duiktuigen,opnieuw gaat het hoogmoedige presidentje van de vs,keihard op zijn neus met zijn gemekker tegen airbus!!

Het korte beursweekje leverde mij een bijna dubbelcijferige winst op,dat kwam door het ontbreken van black fryday,die knalde tot 3x toe mijn weekwinst,naar beneden,nu was het goede vrijdag,de HEILAND der wereld,die een week voor ZIJN sterven aan het kruis,luid juichend en zingend,door de mensenmenigte werd binnengehaald,omdat zij hoopten,dat HIJ hen van de gehate romeinen,moest gaan verlossen,vergisten zich,HIJ wilde hen en ook ons van een nog veel ergere,gevaarlijker vijand gaan verlossen;de mensenmoordenaar van den beginne,dat werd geen weg van hulde en triomf,maar heel zwaar en bitter lijden,toch volbracht HIJ dit heerlijke werk volledig,HIJ stierf op golgotha,weer in het volle licht,met de luide jubelkreet op ZIJN lippen;IK heb alles betaald,voor allen die MIJN verschijning hebben lief gekregen;1000,1000x o HEER,zij U daarvoor dank en eer!!!,zo is een sterfdag,toch de allerbeste dag van alle dagen geworden!!

Vandaag al een rit naar Dalm gemaakt,want een vliegende kraai heeft altijd wat,ik moet eigenlijk nog meer,heerlijke,gezonde vitamientjes zaaien,om mijn lichaamssoldaten,,nog beter te bewapenen tegen corona,dat is nodig,want er lopen al 2 verbindingslijntjes,naar die brute moordenaar!

Rutje kreeg in de grote kranten,dikke complimenten,voor zijn geniale leiderschap in de crisistijd,die we nu beleven,ik ben heel wat minder positief,ik zie een heel breed scala van maatregelen,die alles en iedereen verlammen en op de corona weegschaal,heel erg weinig gewicht in de schaal leggen,ja ze gaan een 10x ergere megaschade veroorzaken,keer toch terug tot niet kussen en knuffelen en houd afstand,met een klein beetje creatifiteit kunnen vele bedrijfstakken,gedeeltelijk herstarten,dat voorkomt giga veel hartdoden!!

Morgen,helaas weer thuis,ons scharen rond het levendmakende WOORD van de HEERE,dat geldt altijd al,maar morgen zeker,met Pasen herdenken we,hoe de HEMELSE VADER een dikke handtekening plaatste onder het werk van ZIJN ZOON,jammer,dat we daar niet vol blijdschap en vreugde,liefst op verhoogde toon,gezamelijk van kunnen zingen!!!

Maandag geen beurs,maar nagenieten,dat die coronazeis; de dood,niet het laatste woord heeft,dinsdag hoop ik dat de staart van de corona depressie al beter zichtbaar word,dan heb je nog een paar felle buien en dan klaart het op en kunnen we het beursgaspedaal voorzichtig,richting de 600 punten in gaan drukken!!SJALOOM!!!