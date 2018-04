Facebook stijgt op rood Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 156

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de handel in de min. Het sentiment werd beïnvloed door de vrees voor een mogelijke Amerikaanse aanval op Syrië. Verder verwerkten beleggers onder meer cijfers over de inflatie en werd gekeken naar de nieuwe toelichting van Facebook-topman Mark Zuckerberg in het Congres.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent lager op 24.276 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 2651 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 7101 punten.

President Donald Trump zei woensdag in een tweet dat dat Rusland zich klaar moet maken op raketten richting de Russische bondgenoot Syrië. Rusland had eerder gezegd elke raket op Syrië neer te halen. Vooral banken hadden last van de oorlogstaal. JPMorgan Chase, Bank of America en Goldman Sachs zakten tot 1,4 procent.

Olieprijzen

De olieprijzen stegen naar het hoogste niveau in jaren na de oorlogsretoriek van Trump en berichten over een onderschepte raket vanuit Jemen boven Saudi-Arabië. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,1 procent tot 66,88 dollar en Brentolie won 1,7 procent tot 72,22 dollar per vat.

De inflatie in de Verenigde Staten is in maart op jaarbasis met 2,4 procent gestegen. Dat cijfer komt overeen met de verwachting van economen. In februari bedroeg de inflatie 2,2 procent. Ook de kerninflatie liep op. Op maandbasis daalden de prijzen licht. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het rentebeleid van de Fed, die later op de dag de notulen van zijn laatste vergadering vrijgeeft.

Facebook stijgt

Facebook steeg 1,6 procent. Zuckerberg moest opnieuw in het Amerikaanse Congres verschijnen om uitleg te geven over het privacyschandaal. Dinsdag kwam hij redelijk ongeschonden door een hoorzitting. Beleggers leken toen opgelucht en het aandeel steeg 4,5 procent.

Beleggers beloonden cruisebedrijf Carnival met een koerswinst van 1,4 procent. De onderneming kondigde een verhoging van zijn kwartaaldividend met 11 procent aan en liet weten dat er voor 1 miljard dollar eigen aandelen ingekocht gaan worden.

De euro was 1,2376 dollar waard, tegen 1,2387 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.