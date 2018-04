Alychlo koopt weer aandelen SnowWorld

Gepubliceerd op | Views: 117

MERELBEKE (AFN) - De Belgische investeringsmaatschappij Alychlo heeft opnieuw aandelen SnowWorld gekocht. Het gaat om 293 aandelen die op de beurs zijn gekocht voor ongeveer 9,48 euro per stuk.

Het belang van Alychlo in SnowWorld is daardoor gestegen tot 74,51 procent. Daarnaast heeft Alychlo een optie op nog eens 9,48 procent van de aandelen in de uitbater van skihallen.