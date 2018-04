Wall Street opent lager na oorlogstaal Trump

Gepubliceerd op | Views: 1.014 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verlies geopend. Het sentiment werd beïnvloed door de vrees voor een mogelijke Amerikaanse aanval op Syrië. Verder verwerkten beleggers onder meer cijfers over de inflatie. Later op de dag wordt gekeken naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,7 procent lager op 24.228 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,5 procent tot 2643. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7074 punten.

President Donald Trump zei woensdag in een tweet dat dat Rusland zich klaar moet maken op raketten richting de Russische bondgenoot Syrië. Rusland had eerder gezegd elke raket op Syrië neer te halen. Trump heeft een reis naar Zuid-Amerika afgezegd om zich te kunnen concentreren op de crisis in Syrië.

Stijging consumentenprijzen

Voorbeurs werd bekend dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in maart op jaarbasis met 2,4 procent zijn gestegen. Dat cijfer komt overeen met de verwachting van economen. In februari bedroeg de inflatie 2,2 procent. Ook de kerninflatie liep op. Op maandbasis daalden de prijzen licht. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het rentebeleid van de Fed.

Tesla leverde 1,1 procent in na een kritisch analistenrapport. Marktkenners verwachten dat de maker van elektrische auto's binnenkort bij de kapitaalmarkt moet aankloppen.