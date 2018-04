ABN neemt belang in geldspecialist Merlin

Gepubliceerd op | Views: 546

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO Participaties heeft een aanzienlijk belang genomen in de Nederlandse specialist op het gebied van betalen en geldverwerking Merlin Technology. Dat werd woensdag gemeld zonder financiële details naar buiten te brengen.

De doelstelling van de deelname is de groei van Merlin te versnellen, onder meer door te investeren in innovatieve betaaloplossingen en uitbreiding van het internationale netwerk. Merlin levert onder meer geldtellers, sorteermachines en kluizen en is naar eigen zeggen de laatste jaren sterk gegroeid.