Gepubliceerd op | Views: 586

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten woensdag kleine koersuitslagen zien na de sterke opmars een dag eerder. Geopolitieke spanningen rond Syrië zorgden voor enige terughoudendheid. Verder werd uitgekeken naar de Amerikaanse inflatiecijfers en de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 544,82 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 794,29 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren 0,2 procent. Londen daalde een fractie.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was uitzender Randstad met een verlies van 1,2 procent. Verzekeraar ASR voerde de stijgers aan met een winst van 1,8 procent.

Air France-KLM

In de MidKap ging AMG aan kop met een winst van ruim 6 procent. De metalenspecialist voert exclusieve gesprekken met Shell-dochter Criterion Catalyst and Technologies over een nauwere samenwerking. Roestvrijstaalmaker Aperam steeg 4,2 procent na overeenstemming over de overname van VDM Metals Holding.

Air France-KLM klom 1,5 procent. De luchtvaartcombinatie heeft volgens Bloomberg samen met de Britse prijsvechter easyJet (min 0,3 procent) en investeringsmaatschappij Cerberus een bod gedaan op de failliete Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Air France-KLM ontkent echter interesse te hebben in Alitalia.

AS Roma

In Frankfurt won Deutsche Telekom 3,8 procent. De Amerikaanse telecomproviders Sprint en T-Mobile USA, onderdeel van Deutsche Telekom, praten weer over een fusie, meldde zakenkrant The Wall Street Journal.

In Milaan maakte AS Roma een koerssprong van bijna 20 procent. De Italiaanse club behaalde na een zege op Barcelona de halve finale van de Champions League. In Parijs daalde drankenproducent Remy Cointreau ruim 2 procent na een adviesverlaging door JPMorgan.

Euro

Tesco klom 5,7 procent in Londen dankzij sterke jaarresultaten van de grootste supermarktketen van Groot-Brittannië. Hammerson zakte 1,3 procent. De Britse vastgoedinvesteerder heeft een nieuw overnamevoorstel van zijn Franse branchegenoot Klépierre (plus 0,1 procent) afgewezen.

De euro was 1,2368 dollar waard, tegen 1,2332 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 65,66 dollar. Brentolie bleef vlak op 71,04 dollar per vat.