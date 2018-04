'Lithiumzorgen bij AMG naar achtergrond'

Gepubliceerd op | Views: 1.183

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Metalenspecialist AMG zat woensdag flink in de lift op het Damrak. Op de markt zijn de zorgen over lithium bij AMG even aan de kant geschoven, na het nieuws dat het bedrijf exclusieve gesprekken voert met Criterion Catalyst and Technologies over een nauwere samenwerking. Vanwege zorgen over prijsdruk bij lithium is de koers van AMG de laatste tijd flink onder druk komen te staan.

AMG kondigde het nieuws dinsdagavond aan. Criterion, een volledige dochter van olie- en gasconcern Shell, levert katalysatoren, technologieën en diensten aan de wereldwijde raffinage-markten. Als de twee tot een deal komen weet AMG zijn capaciteit voor het recyclen van katalysatoren uit te breiden.

Volgens analist Henk Veerman van Kempen is die koersval van AMG vanwege lithium ,,onterecht''. De samenwerking met Criterion beschouwt hij als zeer waardevol. Analist Philip Ngotho van ABN AMRO stelt dat het bericht bevestigt dat AMG een goede positie heeft met zijn Amerikaanse vanadium-activiteiten. Ngotho wijst er verder op dat de prijs van vanadium dit jaar hard is gestegen maar dat de koers van AMG daar niet op heeft gereageerd vanwege de lithiumzorgen.

ABN en Kempen hebben een buy-advies voor AMG, dat woensdag omstreeks 11.20 uur een winst noteerde van 5,4 procent op 38,00 euro.