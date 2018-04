Britse industriële productie licht omhoog

Gepubliceerd op | Views: 210 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse industriële productie is in februari met 0,1 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. De productie van energie ging flink omhoog vanwege de grotere vraag door het koude weer, maar in andere sectoren was een daling te zien, zoals bij machinebouw, aldus het Britse statistiekbureau.

In de energiesector klom de productie met 3,7 procent. De productie in de verwerkende industrie in Groot-Brittannië ging met 0,2 procent omlaag, de eerste daling in elf maanden. Bij machinebouw was een daling met 3,9 procent te zien, na een sterke januarimaand. In de Britse bouwsector nam de productie met 1,6 procent af. In januari was in de bouw nog sprake van een krimp van ruim 3 procent door het omvallen van de grote bouwer Carillion, waardoor projecten stil kwamen te liggen.