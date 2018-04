Stichting veel kleiner in NSE

Gepubliceerd op | Views: 218

AMSTERDAM (AFN) - De Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa heeft zijn belang in New Sources Energy (NSE) flink verkleind. Dat bleek woensdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De stichting verwierf medio maart de laatste tranche in NSE van de curator van Nieuw Hollands Groen. In totaal was het belang toen 80 procent, waarbij de organisatie aangaf de deelneming ,,spoedig af te bouwen'' waardoor er geen sprake meer zou zijn van ,,overwegende zeggenschap”. Uit een melding bij de toezichthouder komt nu naar voren dat het kapitaalbelang en stemrecht tot nipt onder de 30 procent is teruggebracht.

Onduidelijk is bij welke partij of partijen de aandelen zijn terechtgekomen.