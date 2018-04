Retail Estates wil 123 miljoen euro ophalen

Gepubliceerd op | Views: 300

BRUSSEL (AFN) - Het Belgische vastgoedbedrijf Retail Estates, dat sinds woensdag ook een notering heeft in Amsterdam, wil via de uitgifte van nieuwe aandelen circa 123 miljoen euro ophalen. Het bedrijf zet bijna 1,9 miljoen aandelen in de markt tegen een prijs van 65 euro per stuk.

De inschrijvingsperiode voor de stukken begint op 12 april en loopt tot en met 23 april. De private plaatsing van de stukken geschiedt op 25 april.

KBC Securities en Belfius Bank coördineren de plaatsing en staan ook garant voor de aandelen. Voor dat laatste zijn ook ING België en Kempen & Co aangewezen.