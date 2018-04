Gepubliceerd op | Views: 348

LONDEN/PARIJS (AFN) - De Britse vastgoedinvesteerder Hammerson heeft zijn Franse branchegenoot Klépierre wederom de deur gewezen. Een aangepast overnamevoorstel is onvoldoende om in gesprek te gaan, zo liet de onderneming weten.

Klépierre bezit ongeveer 150 winkelcentra in Europa, waaronder de Markthal in Rotterdam en Hoog Catharijne in Utrecht, en was eerder ook genoteerd op de beurs in Amsterdam. Hammerson is vooral sterk in Groot-Brittannië en Ierland, maar heeft ook enkele winkelcentra in onder meer Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië.

Hammerson gaf in een verklaring aan dat Klépierre 635 pence per aandeel wilde betalen, deels in eigen aandelen en deels in contanten. Eerder was het bod 615 pence per aandeel.