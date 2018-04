'Klein openingsverlies voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.609

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag naar verwachting met een klein verlies. Ook de andere Europese beurzen lijken wat lager te beginnen. Geopolitieke spanningen rond Syrië zorgen voor terughoudendheid. Beleggers kijken verder uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers en de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve.

Op het Damrak debuteert woensdag het Belgische vastgoedbedrijf Real Estates. Het bedrijf is al geruime tijd in Brussel genoteerd. Retail Estates wil het geld dat het met de beursnotering in Amsterdam ophaalt onder meer gebruiken om zijn aanwezigheid in Nederland te vergroten.

Autoleasemaatschappij LeasePlan stelt daarentegen zijn beursplannen uit en vraagt op zijn vroegst na de zomer een notering in Amsterdam aan, meldt het Financieele Dagblad (FD). Daarmee is LeasePlan het tweede Nederlandse bedrijf in korte tijd dat zijn beursplannen opschort. Dinsdag werd duidelijk dat Varo Energy voorlopig afziet van een notering op Beursplein 5.

CIAM

De Franse activistische belegger CIAM is bereid de discussie over een beschermingsconstructie bij Ahold Delhaize flink op de spits te drijven. CIAM-topvrouw Catherine Berjal dreigt zelfs naar de rechter te stappen als het supermarktconcern de zogenoemde gifpilkwestie niet ter stemming aan zijn aandeelhouders voorlegt.

Air France-KLM heeft volgens Bloomberg samen met de Britse prijsvechter easyJet en investeringsmaatschappij Cerberus een bod gedaan op de failliete Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. In totaal zijn er drie biedingen binnengekomen. Een van de andere biedingen zou van het Duitse Lufthansa komen. Air France-KLM ontkent echter interesse te hebben in Alitalia.

AMG

Aperam neemt voor 438 miljoen euro VDM Metals Holding over. De maker van roestvrijstaal betaalt de deal met eigen geld en via schulden en verwacht de transactie in de tweede helft van het jaar af te ronden.

Metalenspecialist AMG liet weten exclusieve gesprekken te voeren met Criterion Catalyst and Technologies over een nauwere samenwerking. Criterion, een volledige dochter van olie- en gasconcern Shell, levert katalysatoren, technologieën en diensten aan de wereldwijde raffinage-markten.

Euro

De Europese beurzen gingen dinsdag stevig vooruit. De AEX-index klom 1 procent tot 545,25 punten en de MidKap steeg 1,1 procent tot 787,72 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 1,1 procent. Ook op de beurzen in New York werden forse winsten geboekt.

De euro was 1,2362 dollar waard, tegen 1,2332 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 65,36 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent tot 70,79 dollar per vat.