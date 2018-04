Nikkei sluit met klein verlies

Gepubliceerd op | Views: 329

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag licht lager gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de koerswinsten van een dag eerder, die werden veroorzaakt door de belofte van de Chinese president Xi Jinping om de op een na grootste economie opener te maken. Elders in het Verre Oosten lieten de beursgraadmeters een gemengd beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,5 procent in de min op 21.687,10 punten, ondanks een sterker dan verwachte toename van de Japanse machineorders in februari. Vooral de detailhandelsbedrijven werden van de hand gedaan. Warenhuis J. Front Retailing kelderde ruim 9 procent na een tegenvallende winstverwachting voor het hele jaar. Concurrent Takashimaya verloor meer dan 3 procent.

Softbank won 3,5 procent. De Amerikaanse telecomproviders Sprint, eigendom van het Japanse Softbank en T-Mobile USA, onderdeel van Deutsche Telekom, praten volgens zakenkrant The Wall Street Journal weer over een fusie. Het is de derde keer in vier jaar tijd dat de twee praten over een samensmelting.

De All Ordinaries in Sydney zakte 0,5 procent en in Seoul daalde de Kospi 0,3 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,7 procent hoger en de beurs in Shanghai klom 0,8 procent.