AMSTERDAM (AFN) - Stamcelbedrijf Esperite haalt in totaal 1,2 miljoen euro op in een nieuwe financieringsronde. Het investeringsfonds European Select Growth Opportunities Fund oefent opties uit in ruil voor aandelen, zo meldt Esperite.

Het bedrag wordt in drie tranches uitgegeven van ieder 400.000 euro. Het eerste deel behelst de zeventiende tranche van een eerdere financieringsafspraak van maximaal 13 miljoen euro. Esperite betaalt een extra 'commitment fee' omdat de onderneming niet voldoet aan bepaalde voorwaarden voor de financieringsovereenkomst die in maart 2017 is afgesproken.

De inschrijving voor de achttiende en negentiende tranche volgen volgende maand onder de eerder afgesproken voorwaarden, mits voor minder dan 50.000 euro aan leningen nog uitstaan.