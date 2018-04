Producentenprijzen China stijgen minder sterk

Gepubliceerd op | Views: 369 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De producentenprijzen in China zijn in maart minder sterk gestegen dan een maand eerder. Ook de inflatie liet een afzwakking zien, aldus cijfers van het Chinese statistiekbureau.

De producentenprijzen stegen in maart met 3,1 procent op jaarbasis, na een stijging met 3,7 procent in februari. Economen hadden in doorsnee op een toename met 3,3 procent gerekend. Het is de vijfde maand op rij dat de prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten minder sterk toenemen.

De consumentenprijzen in de tweede economie van de wereld gingen in maart met 2,1 procent omhoog op jaarbasis. In februari kwam de inflatie nog uit op 2,9 procent, het hoogste niveau in meer dan vier jaar. Met name de gedaalde prijzen voor varkensvlees hielden de inflatie in bedwang.