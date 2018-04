'LeasePlan stelt beursgang uit tot na de zomer'

Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN) - Autoleasemaatschappij LeasePlan stelt zijn beursplannen uit en vraagt op zijn vroegst na de zomer een notering in Amsterdam aan. Volgens topman Tex Gunning heeft het bedrijf meer tijd nodig om aandeelhouders uit te leggen waarom het concern meer waard is dan branchegenoten, schrijft het Financieele Dagblad (FD).

,,Ik heb gezegd dat we voor de zomer naar de beurs zouden kunnen, maar dat gaat niet gebeuren. We mikken op na de zomer, dan zijn we meer klaar met het strategische verhaal. Maar uiteindelijk beslist onze aandeelhouder over de timing'', aldus Gunning tegen de krant.

Daarmee is LeasePlan het tweede Nederlandse bedrijf in korte tijd dat zijn beursplannen opschort. Dinsdag werd duidelijk dat Varo Energy vanwege het onvoorspelbare beursklimaat voorlopig zelfs afziet van een notering aan de Amsterdamse beurs.