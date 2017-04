IAG: veel animo voor budgetvluchten naar VS

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: luchtvaart, Verenigde Staten

LONDEN (AFN) - Luchtvaartgroep IAG is erg te spreken over de belangstelling voor zijn nieuwste dochteronderneming Level, die voordelige vliegreizen aanbiedt naar onder meer de Verenigde Staten. In amper vier weken zijn meer dan 100.000 tickets verkocht. Dat maakte het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia dinsdag bekend.

Level biedt met twee Airbus A330's relatief goedkope vluchten aan vanuit Barcelona naar Los Angeles, Oakland, Buenos Aires en Punta Cana. Tickets zijn volgens het bedrijf te koop vanaf 99 euro per enkele reis. Dat is exclusief maaltijd en ruimbagage en het laagste tarief geldt slechts voor een beperkt aantal stoelen. De kassa ging op 17 maart open, de eerste vlucht is op 1 juni.

Vanaf de zomer van volgend jaar krijgt Level de beschikking over meer vliegtuigen, zei topman Willie Walsh van IAG. Daarmee kan het aantal bestemmingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan worden uitgebreid.