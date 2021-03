'Verenigde Staten leggen beperkingen op aan leveranciers Huawei'

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering van president Joe Biden gaat het Chinese technologieconcern Huawei naar verluidt nog meer dwarszitten. Dat doet Washington door de export van een aantal belangrijke leveranciers richting de Chinezen meer aan banden te leggen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Producten als chips, antennes en batterijen die geschikt zouden zijn voor 5G-apparatuur van Huawei, zouden voortaan niet meer voor dat doel gebruikt mogen worden. De Amerikaanse regering weigerde commentaar te geven op het bericht.

Sommige bedrijven hadden eerder nog vergunningen gekregen waarmee ze toch nog onderdelen naar Huawei konden sturen. Maar er waren ook bedrijven die hadden geklaagd over de verwarrende regels, nadat de regering van president Donald Trump Huawei op de de zwarte lijst voor het kopen van Amerikaanse technologie had gezet.

Bedreiging

Biden besloot eerder al om beperkingen richting Huawei in stand te houden. Net als zijn voorganger ziet de president het Chinese concern als een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS en bondgenoten. De Amerikanen zeggen dat Huawei nauwe banden met het Chinese leger heeft en dat er risico's zijn op spionage voor de Chinese overheid, iets wat Huawei zelf ontkent.

In verscheidene Europese landen is Huawei ook al in de ban gedaan bij apparatuur voor 5G-netwerken. Het Nederlandse KPN gebruikt wel telecomapparatuur van Huawei, maar naar eigen zeggen niet in kritieke delen van het netwerk.