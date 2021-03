Biden zet handtekening onder coronasteunpakket van 1900 miljard

WASHINGTON (ANP/RTR) - De nieuwe coronasteun van de Amerikaanse president Joe Biden is een feit. Biden zette donderdag zijn handtekening onder het pakket maatregelen ter waarde van 1900 miljard dollar. Het Huis van Afgevaardigden stemde woensdag al in meerderheid voor de wet nadat eerder al de Senaat akkoord ging met het plan.

"Deze historische wetgeving gaat over het opnieuw opbouwen van de ruggengraat van dit land", zei Biden voordat hij ondertekende. Dat deed de president overigens een dag eerder dan gepland, waardoor het tekenmoment samenviel met een belangrijke mijlpaal voor de Verenigde Staten. Het is namelijk een jaar geleden dat er in het land voor het eerst sprake was van een coronalockdown. Biden moest uiterlijk voor 14 maart zijn handtekening hebben gezet. Op die datum loopt de huidige werkloosheidsregeling af.

De miljarden zijn bedoeld voor het bekostigen van vaccins en medische hulpmiddelen, en ook voor financiële noodhulp aan gedupeerden die hun baan zijn kwijtgeraakt, aan bedrijven en aan lokale overheden. De eerste steuncheques van 1400 dollar zullen naar verwachting nog deze maand beschikbaar komen. In het pakket zit ook een regeling om te helpen de armoede bij kinderen flink terug te dringen. Belastingkwijtschelding voor werklozen en verlichting van de studieschuld zal nog eens miljoenen anderen helpen.