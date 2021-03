'Huizenbezitters willen geen gemorrel aan hypotheekrenteaftrek'

AMERSFOORT (ANP) - Bij Nederlandse huizenbezitters is weinig steun om de hypotheekrenteaftrek sneller af te bouwen. Dat constateert belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van de resultaten van het Woonkieskompas. Daarmee kunnen mensen zich oriënteren op de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Meer dan de helft van de duizenden deelnemers aan de peiling gaf aan geen snellere afbouw te willen, zo'n 28 procent was voor. Onder de deelnemers die daadwerkelijk een huis bezitten, was de steun voor snellere afbouw volgens VEH lager dan 20 procent.

Eerder kwam De Nederlandse Bank (DNB) met een voorstel om de fiscale voordelen voor huiseigenaren verder af te bouwen. Wie een huis bezit zou daarover in de toekomst eigenlijk net zo veel belasting moeten betalen als mensen betalen over hun spaargeld, opperde de toezichthouder daarbij. Volgens VEH zorgde het voorstel voor onrust bij de eigen achterban.

Stemhulp

Handhaving van de renteaftrek zou het populairst zijn onder aanhangers van de VVD, 50PLUS, PVV, SGP en CDA, komt naar voren uit de peiling. De grootste voorstanders van versnelde afbouw zouden daarentegen te vinden zijn in de achterban van GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, Forum voor Democratie en D66.

Het Woonkieskompas is een stemhulp die VEH samen met Kieskompas heeft ontwikkeld. Ook huurdersorganisatie de Woonbond en corporatiekoepel Aedes hebben bijgedragen. Deelnemers kunnen er reageren op meerdere stellingen. Zo is vooralsnog bijna de helft van de deelnemers voor strengere klimaatwetgeving, zelfs als dit economische groei in de weg staat. Tegelijkertijd moet de overheid zorgen dat de maandelijkse woonlasten niet stijgen bij het aardgasvrij maken van woningen, vonden circa zeven op de tien mensen uit de peiling.