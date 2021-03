Rentebesluit ECB en goedkeuring vaccin vallen goed op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. De aankondiging van de Europese Centrale Bank (ECB) om het tempo waarin obligaties worden opgekocht "aanzienlijk" op te voeren viel goed bij beleggers. Ook verwerkte de aandelenmarkten het nieuws dat er in de Europese Unie een vierde coronavaccin is toegelaten, namelijk het vaccin van het Leidse bedrijf Janssen.

Het versneld opkopen van obligaties door de ECB is bedoeld om al te hevige rentestijgingen op de financiële markten in te dammen. De beleidsmakers bij de centrale bank zagen bij hun rentebesluit verder geen reden om met nog meer stimuleringsmaatregelen de coronacrisis te bestrijden. De rentetarieven van de centrale bank zelf blijven zoals verwacht ook op hun historisch lage niveaus.

De Amsterdamse AEX-index won uiteindelijk 0,8 procent tot 683,71 punten. De MidKap steeg 1,4 procent tot 1003,72 punten. De belangrijkste graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,7 procent bij. Verder viel het op dat de rentes op de obligatiemarkten na het bericht van de ECB wat omlaag gingen. De snel oplopende marktrentes zorgden afgelopen weken nog voor nervositeit bij beleggers.

Chip- en technologiebedrijven

Bankaandelen, die de afgelopen tijd juist sterke koerswinsten lieten zien, waren uit de gratie. ABN AMRO en ING sloten de rij bij de hoofdbedrijven op het Damrak met verliezen van ruim 2 en bijna 4 procent. Beursuitbater Euronext liet ook weten dat ING per 22 maart uit de hoofdindex van de beurs in Brussel zal verdwijnen. Voor de notering in Amsterdam heeft deze stap geen gevolgen. Euronext kondigde eerder al aan dat ABN AMRO uit de AEX-index gaat. Het aandeel zakte daardoor op woensdag al 3 procent.

Chip- en technologiebedrijven waren wel in trek na de recente koersdruk in de sector. ASMI ging aan kop in de AEX met een plus van meer dan 5 procent en in de MidKap stond branchegenoot Besi (plus 6 procent) bovenaan. Analisten van Kepler Cheuvreux schroefden tevens de koersdoelen van beide chipbedrijven op.

BMW

Elders in Europa waren de ogen onder meer gericht op autoconcern BMW, dat in Frankfurt na een cijferbericht meer dan 3 procent onderuit ging. De stijgende vraag naar auto's in de tweede helft van vorig jaar zorgde ervoor dat de winstgevendheid van BMW een boost kreeg. Evengoed zakte de winst voor belastingen van het Duitse merk vorig jaar met ruim een derde tot 4,8 miljard euro. Financieel directeur Nicolas Peter zei 2021 wel met vertrouwen tegemoet te zien.

De olieprijzen gingen verder omhoog nadat oliekartel OPEC zijn prognose voor de olievraag voor 2021 opwaarts bijstelde. Een vat Amerikaanse olie werd ruim 2 procent duurder op 65,85 dollar. De prijs van een vat Brentolie steeg ook dik 2 procent, tot 69,47 dollar. De waarde van de euro klom verder tot 1,1976 dollar, van 1,1890 dollar een dag eerder.