RWE bouwt drijvend zonnepark bij Amercentrale

denemarken heeft visie:

In 2050 wil het Denemarken compleet los zijn van fossiele brandstoffen. Om dat voor elkaar te krijgen wil het 34 miljard investeren in één, of mogelijk zelfs twee energie eilanden die het in zee wil bouwen.



Verder wil Denemarken de energie uitvoeren naar landen met minder visie.



Gelukkig voor Denemarken zitten ze daar goed, want ze zijn andere landen heel ver vooruit. Denemarken is nu al goed voor 50% van alle windenergie die Europe nu produceert.