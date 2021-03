RWE bouwt drijvend zonnepark bij Amercentrale

ESSEN (ANP) - Het van oorsprong Duitse energieconcern RWE gaat het Zonnepark Amer, bij de Amercentrale in Geertruidenberg, uitbreiden. Zo komt er op het meer bij de centrale een drijvend zonnepark met 13.400 zonnepanelen. Ook komen er op het terrein van de Amercentrale extra zonnepanelen.

Met het drijvende zonnepark hoopt RWE nieuwe technologische kennis op te doen over de schaalbaarheid en de opbrengst van zonne-energie. De bouw van het drijvende zonnepark start naar verwachting in augustus. Eind 2021 moet het dan in gebruik genomen worden. De bouw van het grondproject is al begonnen en is waarschijnlijk in augustus klaar. In totaal liggen er dan 21.000 zonnepanelen in Zonnepark Amer. Met de opgewekte energie moeten ongeveer 2300 huishoudens een jaar voorzien kunnen worden van elektriciteit.

In 2018 startte RWE met het zonnepark bij de centrale door 2000 zonnepanelen op het dak van de centrale neer te leggen. RWE bouwt momenteel ook aan vier nieuwe offshorewindparken en een zonnepark in Kerkrade.

In de Amercentrale wordt met deels fossiele en deels hernieuwbare brandstof energie opgewekt, namelijk steenkolen en biomassa. Over die laatste is nog wel discussie omdat biomassa moet worden verbrand om energie te produceren.