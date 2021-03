Oud-topman Hamers kreeg nog 1,7 miljoen euro van ING in 2020

@ FlashHenk feit is dat Hamers niet bepaald een unieke prestatie levert die anderen niet zouden kunnen, Ronaldo daarentegen doet iets wat bijna niemand anders kan, dat is dus bij Hamers totaal anders. Gewoon hogerop gekomen, kansen gekregen en benut,wat ellebogen erbij, maar dus bepaald niet iets unieks. Bovendien hebben zulke gasten,ook niets met ondernemen te maken. Jij weet ook nog uit de boekjes van vroeger, een ondernemer is iemand die voor eigen rekening en risico een organisatie van arbeid en kapitaal leidt. Dat is nu net met al die CEO's niet het geval want risico is 0,0.

Conclusie niet bepaald een unieke prestatie ( Ronaldo wel hoewel die bedragen ook absurd zijn maar veel beter te rechtvaardigen) en 0,0 risico dus inderdaad heb ik van dat soort lui geen hoge pet op.