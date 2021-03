ECB gaat 'aanzienlijk sneller' obligaties opkopen

Het woord "sneller" in deze hoedanigheid is nieuw, maar we begrijpen de lading.



Knot zal zijn uitspraken weer afzwakken of herzien op "nieuwe inzichten"



De rente is weer bijna terug bij af, aandelen spuiten verder omhoog.



Had Madame De la Garde het woord "sneller" weggelaten, beurzen ff terug naar beginstand vanochtend en bij sluiting +2%



Nu gaan de beurzen zeker in het rood eindigen, de verwachting zat er immers al zeer ruimschoots in!