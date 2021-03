47 miljoen euro voor innovatieve bedrijven in Oost-Nederland

Ik vind dit extreem belangrijk!

-De regio's kunnen de randstad ontlasten.

-Het platteland wordt gediversiviseerd, je kan er dan ook wat anders dan boeren.

-Er is betaalbare woonruimte en er kan gemakkelijk bijgebouwd worden.

-Duitsland ligt er overal vlakbij.

-Politici moeten de gelegenheid krijgen om de regio's (80% van het land) te vertegenwoordigen.



Als Mona er iets meer in steekt dan hun huidige aandeel in het BNP worden de voordelen alleen maar groter. En de regio is doorspekt met boerenslimheid!