Shell meldt lagere uitstoot broeikasgassen door crisis

Is Milieudefensie zo dom, of doet Milieudefensie zo dom? Ik denk persoonlijk het laatste.



Zolang wij gewoon het vliegtuig willen pakken heeft het geen enkele zin om één oliebedrijf (bv. Shell) te vragen om minder olie of gas te produceren. Als Shell de kerosine niet levert, dan doet Saudi Aramco of Exxon het wel