Europees Parlement wil vissers in de gaten houden met camera's

quote: NBWO schreef op 11 maart 2021 11:39:

Geen probleem toch als je niks te verbergen hebt?

Dit is zeker een probleem! Ook als je niets te verbergen hebt. Ik kom regelmatig in China en de bevolking daar gaat gebukt onder een regime dat exact weet wie wat wanneer en hoe laat doet. Er wordt gewerkt met een puntensysteem voor kleine overtredingen. Heb je er teveel dan heb je geen recht meer op participatie in de samenleving. De ontwikkelingen van de laatste tijd, digitaal paspoort is een voorbeeld, de macht van social media een ander, gaan de verkeerde kant op. De meeste mensen zien dit helaas pas in als het te laat is. We zijn verwend en vinden alles maar prima tegenwoordig. We gaan steeds meer van onze vrijheid en vrijheid van meningsuiting verliezen. In de gaten gehouden worden met camera’s is echt een ontwikkeling a la China. Geloof me, dit wil je écht niet!